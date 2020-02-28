شقة واجهة بموقع مميزالبوابة الرابعة حدائق الاهرام

شقة 185 متر منطقة ن 3 غرف - 2 حمام - مطبخ - رسيبشن 3 قطعة - بلكونة - الشقة محارة و حلوق - الشقة على شارع 20 متر - خطوتين لشارع الجيش - دقيقتين للبوابة الرابعة - قربهاا من جميع الخدمات - اسانسير شغال - عمارة خلصانة مدا خل و واجهة - الارض مسجلة شهر عقارى والمبنى مرخص و بة كافة المرافق - امكانية الدفع كاش او التقسيط