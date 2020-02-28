شقة واجهة بموقع مميزالبوابة الرابعة حدائق الاهرام

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تفاصيل الإعلان
شقة 185 متر منطقة ن 3 غرف - 2 حمام - مطبخ - رسيبشن 3 قطعة - بلكونة - الشقة محارة و حلوق - الشقة على شارع 20 متر - خطوتين لشارع الجيش - دقيقتين للبوابة الرابعة - قربهاا من جميع الخدمات - اسانسير شغال - عمارة خلصانة مدا خل و واجهة - الارض مسجلة شهر عقارى والمبنى مرخص و بة كافة المرافق - امكانية الدفع كاش او التقسيط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yasmeen sayed
التليفون: 01211558932

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العنوان: 130 ب شارع جاردينيا البوابة الولى حدائ الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 629,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/2/2020
رقم الإعلان: 2054493
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23/2/2020
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23/2/2020
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23/2/2020
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22/2/2020
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22/2/2020
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22/2/2020
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