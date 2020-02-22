شقة هاى سوبر لوكس يعنى على المفتاح البوابة التالتة حدائق الاهرام

(للبيع)
|شقة 150 م خلفى منطقة م 2 غرفة (غرفة منهم ماستر بحمام ) 1 حمام منفصل مطبخ رسيبشن 3 قطعة - قريبة من البوابة التالتة القديمة - قريبة من جميع الخدمات - الشقة سوبر لوكس - الدور التانى - عداد كهرباء - صرف تكيفات - اسانسير شغال - عماره ساكنه و خلصانه واجهات ومداخل - الأرض مسجله شهر عقارى والمبنى مرخص وبه كافة المرافق لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام احنا فى شركة New life للعقارت كمان بنوفرلك مساحات مختلفة و units متنوعة .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yasmeen sayed
|التليفون:
|01211558932
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|العنوان:
|130 ب شارع جاردينيا البوابة الولى حدائ الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|580,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053784
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