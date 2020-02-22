شقة هاى سوبر لوكس يعنى على المفتاح البوابة التالتة حدائق الاهرام

شقة 150 م خلفى منطقة م 2 غرفة (غرفة منهم ماستر بحمام ) 1 حمام منفصل مطبخ رسيبشن 3 قطعة - قريبة من البوابة التالتة القديمة - قريبة من جميع الخدمات - الشقة سوبر لوكس - الدور التانى - عداد كهرباء - صرف تكيفات - اسانسير شغال - عماره ساكنه و خلصانه واجهات ومداخل - الأرض مسجله شهر عقارى والمبنى مرخص وبه كافة المرافق لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام احنا فى شركة New life للعقارت كمان بنوفرلك مساحات مختلفة و units متنوعة .