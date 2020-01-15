(للبيع)
|شقة من المالك بمدينة نصر استلام فورى بالتقسيط من المالك مباشرة بدون وسطاء اختر ما يناسبك و اتصل فورا . شقة 170 متر بالمنطقة السادسة مدينة نصر نصف تشطيب بالتقسيط استلام فورى بسعر يبدأ من 1.250.000 شقة 210 متر بالمنطقة السادسة مدينة نصر نصف تشطيب بالتقسيط استلام فورى بسعر يبدأ من 1.650.000 شقة 205 متر بجوار النادى الاهلى مدينة نصر نصف تشطيب استلام فورى بالتقسيط بسعر يبدأ من 2.100.000 شقة 245 متر بجوار النادى الاهلى مدينة نصر نصف تشطيب استلام فورى بالتقسيط بسعر يبدأ من 2.250.000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|TOP MASTER
|التليفون:
|01005064264
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|العنوان:
|مدينة نصر اول مكرم- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049196
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