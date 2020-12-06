شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

عرض حصرى من شركة رافكو الراعى العقارى للنادى الأهلى بادر ب حجز شقه #بالعاصمةالاداريهالجديده بأرقي الاحياء بحي الـ r7امام #النهر_الاخضر بكمبوند ILMONDO المصمم من اكبر الاستشارين الهندسيين بالوطن العربي بمساحة 132 متر (غرفتين + 2 حمام +مطبخ + ريسيبشن ) ده غير الخدمات الى هتستمتع بيها زي (- أمن و حراسة 24 ساعة .- سبا و جيم .-كلوب هاوس- مناطق للجري و العجل .- مناطق مخصصة للاطفال و نادي اجتماعي .- مول مطاعم و كافيهات ) للتفاصيل فون او واتس : 01050083069