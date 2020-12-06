شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)
|#عرض خاص لفترة محدودة من شركة رافكو الراعى العقارى للنادى الاهلي #اسكن في #العاصمةالادارية في #افضل موقع بالعاصمة بال R7 في كمبوند #ILMONDO وتمتع بأعلي مستوي من الامان والرفاهية وجميع الخدمات (جيم , سبا , حمامات سباحة , كلوب هاوس , مناطق للجري والعجل , مناطق مخصصة للاطفال ونادي اجتماعي , مول , مطاعم , كافيهات ) , #احجز_وحدتك بمساحة 132 م (غرفتين و 3 حمام و ريسبشن ومطبخ) بالتقسيط بسعر 9900 للمتر بدلا من 11000 وتقسيط الباقي علي 10 سنوات, للتفاصيل اتصل الان علي 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|r7- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075334
13,000 جنيه
13,000 جنيه
300 جنيه
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750,000 جنيه
750,000 جنيه