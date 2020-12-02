شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)
|بنك #فيصل_الاسلامى يطرح ثانى مشاريعه فى #العاصمةالادارية بموقع متميز جدا أمام #النهرالاخضر و ٣ دقايق من #الحى_الحكومى بأول كمبوند رياضي فى مصر وتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة فى كمبوند سين سيفن بمساحة ١٧٩ متر مكونة من (٣ غرف + دريسنج + ليفنج +مطبخ + ريسبشن +٣ حمام ) شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة فى كمبوند سين سيفن بمقدم ٨ % وتقسط الباقى على ٨ سنوات للاستفسار اتصل على 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|r7- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074884
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