شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

بنك #فيصل_الاسلامى يطرح ثانى مشاريعه فى #العاصمةالادارية بموقع متميز جدا أمام #النهرالاخضر و ٣ دقايق من #الحى_الحكومى بأول كمبوند رياضي فى مصر وتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة فى كمبوند سين سيفن بمساحة ١٧٩ متر مكونة من (٣ غرف + دريسنج + ليفنج +مطبخ + ريسبشن +٣ حمام ) شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة فى كمبوند سين سيفن بمقدم ٨ % وتقسط الباقى على ٨ سنوات للاستفسار اتصل على 01050083069