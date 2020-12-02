شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

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تفاصيل الإعلان
امتلك شقتك فى أرقى مواقع #العاصمة_الادارية الجديدة أمام النهر الأخضر و دقايق من الجامعة البريطانية والكنيسة الكاتدرائية ومسجد الفتاح العليم شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة فى كمبوند رياضي متكامل الخدمات يعني #بيتك_جوانادى حيث يضم ١١ أكاديمية عالمية وتمتلك وحدتك 3 غرف و 3 حمام وريسبشن ومطبخ شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة فى كمبوند سين سيفن بمقدم 8% وتسقط على 8 سنوات يالا اتصل دلوقتى و انتهز الفرصة ده غير خصم لفترة محدودة جداااااا تصل ل 40% كاش فون أو واتساب على 01050083069
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رضوى
التليفون: 01050083069

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: r7- العاصمة الادارية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/12/2020
رقم الإعلان: 2074881
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك فى التجمع الخامس فى كمبوند فيفث سكوير بمساحة 170 م دور متكرر على View حلو جدا شقتك فى التجمع ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,990,000 جنيه

2/12/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك فى التجمع الخامس كمبوند فيفث سكوير فى أفضل وأرقى مواقع التجمع فى الجولدن سكوير؛ 10 دقايق من الج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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2/12/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#لفترة_محدودة جدا أدفع مقدم ٥% فقط وتقسيط على ٧ سنوات بدون فوائد وامتلك شقتك فى التجمع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,417,000 جنيه

2/12/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة لن تتكرر احجز الان شقتك فى التجمع بأطول فترة سداد فى كمبوند تاج سيتى أمام ميراج سيتى وفندق الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/12/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى كمبوند سراى فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى المشروع على مساحة ١١٠&.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/12/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشترى بيتك الجديد بأفضل مواقع #القاهرةالجديدة فى كمبوند سراى بجوار #مدينتى مباشرة بمقدم ٥ % .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/12/2020
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صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع شقتك فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى فى كمبوند سراى بمساحة ١٥٦ متر بف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/12/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ادفع ١١٦ ألف وأستلم شقتك فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى فى كمبوند سراى فى خلال س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/12/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر - في القاهرة مصر

فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#اشترى فيلتك دلوقتى فى أفضل مكان فى كمبوند سراى #القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى مباشرة فيلتك فى القا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/12/2020
صورة الاعلان: شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بنك #فيصل_الاسلامى يطرح ثانى مشاريعه فى #العاصمةالادارية بموقع متميز جدا أمام #النهرالاخضر و ٣.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/12/2020
صورة الاعلان: شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#عرض خاص لفترة محدودة #اسكن في #العاصمةالادارية في #افضل موقع بالعاصمة بال R7 في كمبوند #ILMONDO وتم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/12/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة متانة للتسويق العقاري (للبيع) - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار من شركة متانة للتسويق العقاري (للبيع)

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مساحه الارض 820. العماره علي شقتين مساحه الشقه تقريبا 280. تقع في اللوتس الجنوبية متوفر فى الدور .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500,000 جنيه

2/12/2020
صورة الاعلان: بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة - في القاهرة مصر

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 155 م واجهه وناصية عبارة ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

775,000 جنيه

1/12/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبلكس 600متر +110مترحديقة امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة - في القاهرة مصر

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 155 م واجهه وناصية عبارة ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

775,000 جنيه

1/12/2020
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