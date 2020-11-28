شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)
|بنك #فيصل_الاسلامى يطرح ثانى مشاريعه فى #العاصمةالادارية بموقع متميز جدا أمام #النهرالاخضر و ٣ دقايق من #الحىالحكومى بأول كمبوند رياضي فى مصر كمبوند متكامل الخدمات من مول تجارى و11 أكاديمية رياضيه عالمية وجيم وسبا وحمامات سباحه و نادى اجتماعى ومطبخ مركزى وتمتلك #شقة بمساحة ١٧٩ متر مكونة من (٣ غرف + دريسنج + ليفنج +مطبخ + ريسبشن +٣ حمام ) بمقدم ٨ % وتسقط الباقى على ٨ سنوات للاستفسار اتصل على 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|- العاصمة الادارية الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074325
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