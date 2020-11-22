شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)
|عرض لفترة محدودة جدا🔥🔥 فى #العاصمة_الادارية تطرح شركة #رافكو الراعى العقارى للنادي الأهلي وحدات سكنية ب سعر متر 6000 جنيهه فقط فى ال r7 امام #النهرالاخضر و دقيقتين من #الجامعةالبريطانية مساحات من 80 متر وحتى 245 متر فى كمبوند متكامل الخدمات اتصل الان فون او واتس على :01050083069 لمعرفة كل التفاصيل و العروض الاخرى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|- العاصمة الادارية الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073595
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570,000 جنيه
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