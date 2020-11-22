شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

بنك #فيصل_الاسلامى يطرح ثانى مشاريعه فى #العاصمةالادارية بموقع متميز جدا أمام #النهرالاخضر و ٣ دقايق من #الحىالحكومى بأول كمبوند رياضي فى مصر كمبوند متكامل الخدمات من مول تجارى و11 أكاديمية رياضيه عالمية وجيم وسبا وحمامات سباحه و نادى اجتماعى ومطبخ مركزى وتمتلك #شقة بمساحة ١٧٩ متر مكونة من (٣ غرف + دريسنج + ليفنج +مطبخ + ريسبشن +٣ حمام ) بمقدم ٨ % وتسقط الباقى على ٨ سنوات للاستفسار اتصل على 01050083069