شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)
|امتلك وحدتك فى أرقى مواقع #العاصمة_الادارية الجديدة أمام النهر الأخضر و دقايق من الجامعة البريطانية والكنيسة الكاتدرائية ومسجد الفتاح العليم كمبوند رياضي متكامل الخدمات يعني #بيتكجوانادى حيث يضم ١١ أكاديمية عالمية وتمتلك وحدتك 3 غرف و 3 حمام وريسبشن ومطبخ بمقدم 8% وتسقط على 8 سنوات يالا اتصل دلوقتى و انتهز الفرصة ده غير خصم لفترة محدودة جداااااا تصل ل 40% كاش فون أو واتساب على 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|- العاصمة الادارية الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073592
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570,000 جنيه
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