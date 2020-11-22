شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

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تفاصيل الإعلان
امتلك وحدتك فى أرقى مواقع #العاصمة_الادارية الجديدة أمام النهر الأخضر و دقايق من الجامعة البريطانية والكنيسة الكاتدرائية ومسجد الفتاح العليم كمبوند رياضي متكامل الخدمات يعني #بيتكجوانادى حيث يضم ١١ أكاديمية عالمية وتمتلك وحدتك 3 غرف و 3 حمام وريسبشن ومطبخ بمقدم 8% وتسقط على 8 سنوات يالا اتصل دلوقتى و انتهز الفرصة ده غير خصم لفترة محدودة جداااااا تصل ل 40% كاش فون أو واتساب على 01050083069
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رضوى
التليفون: 01050083069

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - العاصمة الادارية الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/11/2020
رقم الإعلان: 2073592
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صورة الاعلان: شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بنك #فيصل_الاسلامى يطرح ثانى مشاريعه فى #العاصمةالادارية بموقع متميز جدا أمام #النهرالاخضر و ٣.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عرض لفترة محدودة جدا🔥🔥 فى #العاصمة_الادارية تطرح شركة #رافكو الراعى العقارى للنادي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشترى بيتك الجديد بأفضل مواقع #القاهرةالجديدة بجوار #مدينتى مباشرة بمقدم ٥ % فقط وانظمة سداد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: بالحي الاول شرق " فيلات " - في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات "

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

570,000 جنيه

22/11/2020
صورة الاعلان: شق مميزة امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شق مميزة امام ميراج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#لفترة_محدودة جدا أدفع مقدم ٥% فقط وتقسيط على ٧ سنوات بدون فوائد وامتلك وحدتك فى كمبو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/11/2020
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صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: دوبلكس 600متر +110متر بالشروق - في القاهرة مصر

دوبلكس 600متر +110متر بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبلكس 600متر +110مترحديقة امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عرض لفترة محدودة جدا🔥🔥 فى #العاصمة_الادارية تطرح شركة #رافكو الراعى العقارى للنادي ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة لن تتكرر احجز الان شقتك بأطول فترة سداد فى تاج سيتى فى #التجمع أمام ميراج سيتى وفندق الماريوت .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى كمبوند سراى فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى المشروع على مساحة ١١٠&.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بجوار مدينتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بجوار مدينتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع شقة لقطة بمساحة ١٥٦ متر بفيو مميز جدا فى أرقى مكان فى القاهرة الجديدة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بجوار مدينتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بجوار مدينتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشترى بيتك الجديد بأفضل مواقع #القاهرةالجديدة بجوار #مدينتى مباشرة بمقدم ٥ % فقط وانظمة سداد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بجوار مدينتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بجوار مدينتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ادفع ١١٦ ألف وأستلم الشقة ف خلال سنة وقسط الباقى على ٧ سنوات ؛ شقة بمساحة &#.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع #التجمع شقة للبيع فى أفضل وأرقى مواقع التجمع فى الجولدن سكوير؛ 10 دقايق من الجامعة الأم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
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