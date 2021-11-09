شقة مميزة دوبلكس للبيع في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

شقة مفروشة سوبر ديلوكس اربع غرف نوم ومطبخ وصالة ضمن مجمع في هورما كونيالتي انطاليا وعمر البناء ثلاث سنوات. ميزات المجمع : مسابح خارجية وداخلية غرف ساونا حمام تركي غرف بخار أماكن مخصصة للجلوس حول المسبح جاكوزي صالات رياضية ملاعب بينغ بونغ صالات بلياردو صالة سينما كراج داخلي طاقم أمن كميرات مراقبة على مدار 24 ساعة المساحة 220 م تقع بالقرب من كافة الخدمات سعر الشقة 171000 دولار شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group