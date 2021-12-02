شقة مفروش125م للايجار في شيراتون في موقع مميز جدا

شقة مفروش للايجار في شيراتون في موقع مميز جدا مساحة 125 متر تشطيب الترا سوبر لوكس مقسمة 2 غرفة و 3 ريسبشن و 2 حمام و مطبخ مطلوب 15 الف للتواصل 01277009711 او 01021840903