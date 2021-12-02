شقة مفروش125م للايجار في شيراتون في موقع مميز جدا

(للإيجار)
|شقة مفروش للايجار في شيراتون في موقع مميز جدا مساحة 125 متر تشطيب الترا سوبر لوكس مقسمة 2 غرفة و 3 ريسبشن و 2 حمام و مطبخ مطلوب 15 الف للتواصل 01277009711 او 01021840903
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رمضان الصاوي
|التليفون:
|01277009711 - 01120511511
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|العنوان:
|شيراتون المطار- شيراتون المطار
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|15,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113630
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