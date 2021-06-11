شقة مفروشة للبيع

(للبيع)
|شقة سوبر لوكس مفروشة بالكامل بالتكييفات ٣ غرف ٢ حمام وريسبشن ومطبخ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هاني سيد
|التليفون:
|٠١٢٢٨٣٠٣٩٣٣- ٠١١١١١٠٤٥٧٥
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|العنوان:
|٣ ش مهدي عرفة ميدان الحي العاشر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,250,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096644
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