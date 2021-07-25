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تفاصيل الإعلان
شقة مفروشة للايجار غرفتين وصالة وحمام ومطبخ دور ارضي ٧٠ متر بمنطقة اسكان شباب الرماية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المالك
التليفون: 01229885158

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العنوان: منطقة مساكن الشباب- حدائق الاهرام
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/8/2021
رقم الإعلان: 2101340
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