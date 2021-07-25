(للإيجار)
|شقة مفروشة للايجار غرفتين وصالة وحمام ومطبخ دور ارضي ٧٠ متر بمنطقة اسكان شباب الرماية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المالك
|التليفون:
|01229885158
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|العنوان:
|منطقة مساكن الشباب- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101340
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