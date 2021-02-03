شقة مفروشة للايجار فرش فاخر داخل ميني كمبوند في قلب مدينة نصر بين أول مكرم

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صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار فرش فاخر داخل ميني كمبوند في قلب مدينة نصر بين أول مكرم - في القاهرة مصر

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شقة مفروشة للايجار فرش فاخر داخل ميني كمبوند في قلب مدينة نصر بين أول مكرم وسيتي ستارز مباشرة 3نوم 2ريسبشن 2حمام مكيفة بالكامل بجميع الكماليات مدخل شيك فرش راقي تشطيب سوبر لوكس حديث يوجد بالكمبوند حمام سباحة للايجار الأيام850 والشهور18000 للحجز01153339609
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01153339609

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 850 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/2/2021
رقم الإعلان: 2082474
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2/2/2021
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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2/2/2021
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عروووض مميزة جدا

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- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/2/2021
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القسم: 

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2/2/2021
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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2/2/2021
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2/2/2021
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لحياة افضل لاولادك امتلك شقة ف العاصمة الادارية

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القسم: 

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1/2/2021
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