(للإيجار)
|شقة مفروشة للايجار فرش فاخر داخل ميني كمبوند في قلب مدينة نصر بين أول مكرم وسيتي ستارز مباشرة 3نوم 2ريسبشن 2حمام مكيفة بالكامل بجميع الكماليات مدخل شيك فرش راقي تشطيب سوبر لوكس حديث يوجد بالكمبوند حمام سباحة للايجار الأيام850 والشهور18000 للحجز01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079118
175,000 جنيه
900 جنيه
550 جنيه
2,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
650 جنيه
900 جنيه
650 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
450 جنيه
450 جنيه
650 جنيه
16,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
600 جنيه
189,000 جنيه
203,000 جنيه
303,100 جنيه