(للإيجار)
|شقة مفروشة للايجار فرش فاخر داخل كمبوند في قلب مدينة نصر بجوار سيتي ستارز مباشرة 3نوم 3ريسبشن 3حمام مكيفة بالكامل بجميع الكماليات مدخل شيك فرش راقي تشطيب سوبر لوكس حديث يوجد بالكمبوند حمام سباحة للايجار الشهر 25000ج والايام 1300ج للاستعلام 01113240072
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01113240072
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,300 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071804
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