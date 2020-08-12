شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر ب 400 ج فاليوم

(للإيجار)
|شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر اول عباس العقاد على طريق النصر 2نوم 2 ريسبشن مطبخ بالاجهزة الكهربائية الفرش جديد اول سكن مكيفة بالكامل دور مميز بعمارة بها 4 اسانسير اليوم 450ج والشهر 7500ج للاستعلام 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت تاون
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064935
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