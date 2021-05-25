(للإيجار)
|شقة مفروشة للايجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار ميدان الساعة مكونه من (3 نوم وريسيشن وحمام ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه و مكيفة بجميع الكماليات وبسعر لقطه مطلوب فاليوم ٥٠٠ج والشهر9.500 للحجز والأستعلام يمكنك الأتصال بنا علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095001
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