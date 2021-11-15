(للإيجار)
|شقة مفروشة للايجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار سيتي ستار وسيتي سنتر ميني كمبوند بحمام سباحة ٣غرف نوم ٢ريسبشن ٣حمام فرش راقي تشطيب هاي لوكس برج فخم أمن ٢٤ساعة مدخل شيك اليوم ١٧٠٠ج للحجز والاستفسار يمكنك الاتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,700 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111436
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