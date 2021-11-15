شقة مفروشة للايجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار سيتي ستار

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار سيتي ستار - في القاهرة مصر

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شقة مفروشة للايجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار سيتي ستار ميني كمبوند ٣حمام سباحة فرش راقي تشطيب هاي لوكس برج فخم أمن ٢٤ساعة مدخل شيك فرش فندقي اليوم ١٩٠٠ج للحجز والاستفسار يمكنك الاتصال بنا علي 01115465255
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01115465255

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,900 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/11/2021
رقم الإعلان: 2111437
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15/11/2021
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15/11/2021
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- في القاهرة مصر

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15/11/2021
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