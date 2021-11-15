(للإيجار)
|شقة مفروشة للايجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار سيتي ستار ميني كمبوند ٣حمام سباحة فرش راقي تشطيب هاي لوكس برج فخم أمن ٢٤ساعة مدخل شيك فرش فندقي اليوم ١٩٠٠ج للحجز والاستفسار يمكنك الاتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111437
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