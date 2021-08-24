(للإيجار)
|للعائلات ولأصحاب المدد الطويله والعروض المميزه متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار بموقع ممتازجدا بمدينة نصر بجوار السراج مول دور خامس بدون أسانسيرمكونه من( ٣غرف نوم- ٣ ريسبشن- ٢حمام فرش لوكس اقل مدة سنة مطلوب فالشهر ٤٥٠٠ج الحق احجز فرصه العرض واتصل بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103364
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