شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر فرش فاخر بجميع الكماليات تشطيب سوبر لوكس مكيف

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر فرش فاخر بجميع الكماليات تشطيب سوبر لوكس مكيف - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر فرش فاخر بجميع الكماليات تشطيب سوبر لوكس مكيفة بالكامل ٢نوم ٢ ريسبشن فيو عباس العقاد الرئيسي موقع مميز برج فخم اليوم ٧٠٠ج والشهر ١٣٥٠٠ للحجز والاستعلام اتصل على 01153339609 الواتساب مباشرة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01153339609

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 700 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/6/2021
رقم الإعلان: 2095909
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بالمربع الذهبي . - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بالمربع الذهبي .

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بالمربع الذهبي . بين شارع أحمد فخري والنادي الأهلي دور أ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

350 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شقة بافضل نظام سداد وبسعر مميز فى كمبوند الموندو - في القاهرة مصر

امتلك شقة بافضل نظام سداد وبسعر مميز فى كمبوند الموندو

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بافضل نظام سداد امتلك شقتك فى العاصمة الادارية بكمبوند راقى قريب من منطقة الاستثمار و كل الخدمات الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

129,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: لسكن راقى قريب من كل الخدمات امتلك شقتك فى الموندو - في القاهرة مصر

لسكن راقى قريب من كل الخدمات امتلك شقتك فى الموندو

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش فى مستوى راقى و سط افضل خدمات فى كمبوند الموندو بالعاصمة الادارية و امتلك شقة 186 م ( 3 غرف نوم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

123,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر امام سيتي ستار - في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر امام سيتي ستار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر امام سيتي ستارز مباشره مكونه من 3نوم ور.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

13,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: للايجار شقة مفروشة بمدينة نصر على طريق النصر بعباس العقاد يوجد بها انترنت - في القاهرة مصر

للايجار شقة مفروشة بمدينة نصر على طريق النصر بعباس العقاد يوجد بها انترنت

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار شقة مفروشة بمدينة نصر على طريق النصر بعباس العقاد يوجد بها انترنت و أمن 24 ساعة 2نوم ورسيبشن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: للإيجار شقة مفروشة موقع مميز بمدينة نصربرج يرى عباس العقاد الرئيسي . - في القاهرة مصر

للإيجار شقة مفروشة موقع مميز بمدينة نصربرج يرى عباس العقاد الرئيسي .

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للإيجار شقة مفروشة موقع مميز بمدينة نصربرج يرى عباس العقاد الرئيسي . 2نوم 2ريسبشن حمام واحد فرش راقي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650 جنيه

2/6/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر - في القاهرة مصر

متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصربتقاطع مصطفي النحاس مع منطقه ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار اليومي والشهر ي بموقع متميز جدا بمدينه نصر - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار اليومي والشهر ي بموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار اليومي والشهر ي بموقع متميز جدا بمدينه نصر بين عباس العقاد ومكرم عبيد مكونه من &#.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار ميدان الساعة - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار ميدان الساعة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار ميدان الساعة مكونه من (3 نوم وريسيشن وحمام ومطبخ كام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: اكاديا للتطوير العقاري |MALL BAGODA NEW CAPITAL - في القاهرة مصر

اكاديا للتطوير العقاري |MALL BAGODA NEW CAPITAL

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تملك الان أفضل الفرص الاستثمارية في أميز مواقع العاصمة الإدارية الجديدة من أهم مميزات مول اكاديا با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: بالم هيلز العلمين الجديدة Palm Hills New Alamein - في القاهرة مصر

بالم هيلز العلمين الجديدة Palm Hills New Alamein

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالم هيلز العلمين الجديدة Palm Hills New Alamein مشروع بالم هيلز هو أحدث مشروعات شركة بالم هيلز فى .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,762 جنيه

1/6/2021
صورة الاعلان: بالم هيلز العلمين الجديدة - في القاهرة مصر

بالم هيلز العلمين الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

منتجع بالم هيلز العلمين pallm hills al alamein أعلنت شركة بالم هيلز للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: Palm Hills New Alamein - في القاهرة مصر

Palm Hills New Alamein

(للبيع)

- في القاهرة مصر

Palm Hills New Alamein coming to the north coast in palm hills Palm Hills announced its new proje.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: منصات للتطوير العقاري | أحدث مشروعات العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

منصات للتطوير العقاري | أحدث مشروعات العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

• أنظمة الدفع والأسعار يبدأ سعر المتر الادوار المتكررة 𝟭𝟮,𝟱𝟬𝟬.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: منصات للتطوير العقاري | أحدث مشروعات العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

منصات للتطوير العقاري | أحدث مشروعات العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

• أنظمة الدفع والأسعار يبدأ سعر المتر الادوار المتكررة 𝟭𝟮,𝟱𝟬𝟬.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager