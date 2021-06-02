شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر فرش فاخر بجميع الكماليات تشطيب سوبر لوكس مكيف

(للإيجار)
|شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر فرش فاخر بجميع الكماليات تشطيب سوبر لوكس مكيفة بالكامل ٢نوم ٢ ريسبشن فيو عباس العقاد الرئيسي موقع مميز برج فخم اليوم ٧٠٠ج والشهر ١٣٥٠٠ للحجز والاستعلام اتصل على 01153339609 الواتساب مباشرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095909
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