شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر ب 550 ج فاليوم

(للإيجار)
|اول سكن شقة مفروشة للايجار بشارع رئيسي من عباس العقاد الرئيسي بمدينة نصر بجوار جنينة مول 3نوم3ريسبشن 3حمام مكيفة بالكامل تشطيب سوبر لوكس مطبخ كامل فرش راقي وجديد بجميع الكماليات سعر اليوم 550ج سعر الشهر 13500ج للاستعلام 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت تاون
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|13,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065145
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