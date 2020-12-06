شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر بجوار جنينة مول مباشرة 2نوم 3ريسبشن 2حمام

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر بجوار جنينة مول مباشرة 2نوم 3ريسبشن 2حمام- ليفنج و مكيفة بالكامل بجميع الكماليات مطبخ بجميع الاجهزة الكهربائية فرش راقي تشطيب هاي لوكس مدخل شيك 2أسانسير الشهر13000 للاستعلام01011485849 2نوم 3ريسبشن 2حمام- ليفنج و مكيفة بالكامل بجميع الكماليات مطبخ بجميع الاجهزة الكهربائية فرش راقي تشطيب هاي لوكس مدخل شيك 2أسانسير الشهر13000 للاستعلام01011485849
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01011485849

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 13,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/12/2020
رقم الإعلان: 2075292
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صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر بجوار جنينة مول مباشرة 2نوم 3ريسبشن 2حمام - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر بجوار جنينة مول مباشرة 2نوم 3ريسبشن 2حمام

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر بجوار جنينة مول مباشرة 2نوم 3ريسبشن 2حمام- ليفنج و مكيفة بالكامل بجميع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

13,000 جنيه

6/12/2020
صورة الاعلان: متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز - في القاهرة مصر

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار دار الدفاع الجوي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

300 جنيه

6/12/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بادر بحجز وحدتك معاانا وحدة بمساحة 170 م دور متكرر على View حلو جدا فى التجمع الخامس فى كمبوند فيفث .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لراغبي التميز و الرقي وحدتك معانا في افخم و ارقى كومبوند فى التجمع فى الجولدن سكوير بسعر مغري و على .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بجوار فندق كمبينسكي استمتع ب عبقرية المكان بعد خطوات من مدينه نصر ومصر الجديده امام المطار مباشره .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع في #التجمع امام ميراج سيتى و فندق الماريوت بموقع مميز جدا 10 دقايق من الجامعه الامريكية و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/12/2020
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صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بجوار مدينتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بجوار مدينتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه (156م) بفيو مميز جدا في افضل مكان فى القاهرة الجديدة بجوار مدينتى ، و 10 دقايق من الجامعة الامر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بجوار مدينتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بجوار مدينتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه (156م) بفيو مميز جدا في افضل مكان فى القاهرة الجديدة بجوار مدينتى ، و 10 دقايق من الجامعة الامر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اختار سعر المتر بنفسك.! ايوة امتلك فيلتك أو شقتك ، ‎و هتسكن فى اول كمبوند سكنى فى مصر فى كريستال ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتى تقدر تحجز شقتك بأرقي الاحياء بالعاصمة الإدارية بأول كمبوند رياضي متكامل الخدمات #scene 7 و ان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بنك #فيصل_الاسلامى يطرح ثانى مشاريعه فى #العاصمةالادارية بموقع متميز جدا أمام #النهرالاخضر و ٣.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#عرض خاص لفترة محدودة من شركة رافكو الراعى العقارى للنادى الاهلي #اسكن في #العاصمةالادارية في #افضل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عرض حصرى من شركة رافكو الراعى العقارى للنادى الأهلى بادر ب حجز شقه #بالعاصمةالاداريهالجديده بأرقي ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: بالحي الاول شرق " فيلات " - في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات "

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: بارقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

بارقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

5/12/2020
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