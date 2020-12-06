(للإيجار)
|شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر بجوار جنينة مول مباشرة 2نوم 3ريسبشن 2حمام- ليفنج و مكيفة بالكامل بجميع الكماليات مطبخ بجميع الاجهزة الكهربائية فرش راقي تشطيب هاي لوكس مدخل شيك 2أسانسير الشهر13000 للاستعلام01011485849 2نوم 3ريسبشن 2حمام- ليفنج و مكيفة بالكامل بجميع الكماليات مطبخ بجميع الاجهزة الكهربائية فرش راقي تشطيب هاي لوكس مدخل شيك 2أسانسير الشهر13000 للاستعلام01011485849
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01011485849
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|13,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075291
13,000 جنيه
300 جنيه
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750,000 جنيه
750,000 جنيه