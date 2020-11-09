(للإيجار)
|شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر بجوار جنينة مول مباشرة 3نوم 3ريسبشن 2حمام مكيفة بالكامل بجميع الكماليات مطبخ بجميع الاجهزة الكهربائية فرش راقي تشطيب هاي لوكس مدخل شيك 2أسانسير الشهر10000 للاستعلام01011485849
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01011485849
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071801
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