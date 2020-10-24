(للإيجار)
|شقة مفروشة للايجار بانوراما بموقع مميز بمكرم عبيد الرئيسي مدينة نصر 4 نوم 3 ريسبشن 3 حمام تشطيب هاي لوكس مكيفة بالكامل جميع الكماليات اجهزة كهربائية حديثة للسكن الفندقي اليوم1000ج والشهر20000ج للاستعلام 01014410474
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01014410474
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070319
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