شقة مفروشة للايجار بانوراما بموقع مميز بمكرم عبيد الرئيسي مدينة نصر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار بانوراما بموقع مميز بمكرم عبيد الرئيسي مدينة نصر - في القاهرة مصر

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شقة مفروشة للايجار بانوراما بموقع مميز بمكرم عبيد الرئيسي مدينة نصر 4 نوم 3 ريسبشن 3 حمام تشطيب هاي لوكس مكيفة بالكامل جميع الكماليات اجهزة كهربائية حديثة للسكن الفندقي اليوم1000ج والشهر20000ج للاستعلام 01014410474
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01014410474

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/10/2020
رقم الإعلان: 2070319
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(للبيع)

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