(للإيجار)
|شقة مفروشة للايجار اول مكرم عبيد مدينة نصر ببرج 2 اسانسير 3 نوم 2ريسبشن 2حمام مطبخ امريكي بجميع الاجهزة الكهربائية فرش جديد مكيفة بالكامل بجميع الكماليات اليوم 600ج الشهر 10000ج للاستعلام 01011485849 وللحجز والاستعلام عن طريق الواتس اب دوس اللينك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01011485849
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071949
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