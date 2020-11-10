شقة مفروشة للايجار اول مكرم عبيد مدينة نصر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار اول مكرم عبيد مدينة نصر - في القاهرة مصر

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شقة مفروشة للايجار اول مكرم عبيد مدينة نصر ببرج 2 اسانسير 3 نوم 2ريسبشن 2حمام مطبخ امريكي بجميع الاجهزة الكهربائية فرش جديد مكيفة بالكامل بجميع الكماليات اليوم 600ج الشهر 10000ج للاستعلام 01011485849 وللحجز والاستعلام عن طريق الواتس اب دوس اللينك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01011485849

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 600 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/11/2020
رقم الإعلان: 2071949
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10/11/2020
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10/11/2020
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صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

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القسم: 

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10/11/2020
صورة الاعلان: شقه لقطه للبيع بالتجمع الاول - في القاهرة مصر

شقه لقطه للبيع بالتجمع الاول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع في #التجمع امام ميراج سيتى و فندق الماريوت بموقع مميز جدا 10 دقايق من الجامعه الامريكية و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع شقه (156م) بفيو مميز جدا في افضل مكان ف القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى ، و 10 دقايق من ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع بشارع الحجاز الرئيسي للشركات العالميه والعيادات 185 متر - في القاهرة مصر

شقه للبيع بشارع الحجاز الرئيسي للشركات العالميه والعيادات 185 متر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بشارع الحجاز بالقرب من الامن الصناعي شقه مميزه للبيع مساحتها 185 متر مقسمة الي 4 غرف – ريسبشن – 2 حم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,750,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: شقه لقطه للبيع بالتجمع الاول - في القاهرة مصر

شقه لقطه للبيع بالتجمع الاول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك #شقة بمساحة 174 متر ( 3 غرف و ريسبشن و3 حمام ) بمقدم 116 الف وتقسيط حتى 7 سنوات اسكن فى اول كم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر - في القاهرة مصر

فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيلا بمساحة 260 متر بفيو مميز جدا في افضل مكان فى #التجمع بجوار مدينتى ، و 10 دقايق من الجامعة الام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالقاهرة الجدييده - في القاهرة مصر

فيلا للبيع بالقاهرة الجدييده

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#فيلا بمساحة 295 متر بفيو مميز جدا في افضل مكان فى #التجمع بجوار مدينتى ، و 10 دقايق من الجامعة الا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تطرح شركة #اكام بالشراكة مع بنك فيصل الاسلامي ثاني مشاريعه ب #العاصمةالادراية بموقع متميز جداا امام .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الان و #لفترة_محدودة بمناسبة نجاح اول مشروع لشركة اكام ب #العاصمةالادارية , تم فتح البيع بالمشروع ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
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