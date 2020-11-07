(للإيجار)
|شقة مفروشة للايجار اول مكرم عبيد مدينة نصر ببرج 2 اسانسير 3 نوم 2ريسبشن 2حمام مطبخ امريكي بجميع الاجهزة الكهربائية فرش جديد مكيفة بالكامل بجميع الكماليات اليوم 600ج الشهر 10000ج للاستعلام 01067675592 وللحجز والاستعلام عن طريق الواتس اب دوس اللينك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01067675592
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071548
350 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
1,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
900 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
450 جنيه
600 جنيه
250 جنيه
600 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
500 جنيه
800 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل