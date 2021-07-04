(للإيجار)
|شقة مفروشة للايجار اليومي والشهر ي بموقع متميز جدا بمدينه نصر بين عباس العقاد ومكرم عبيد مكونه من ٢نوم و٢ريسبشن حمام واحد ومكيفة بالكامل بجميع الكماليات وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 650 والشهر 12000 للحجز والأستعلام يمكنك الأتصال بنا علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|650 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098862
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