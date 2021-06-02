شقة مفروشة للايجار اليومي والشهر ي بموقع متميز جدا بمدينه نصر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار اليومي والشهر ي بموقع متميز جدا بمدينه نصر - في القاهرة مصر

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شقة مفروشة للايجار اليومي والشهر ي بموقع متميز جدا بمدينه نصر بين عباس العقاد ومكرم عبيد مكونه من ٢نوم و٢ريسبشن حمام واحد ومكيفة بالكامل بجميع الكماليات وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 650 والشهر 12000 للحجز والأستعلام يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01115465255

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 650 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/6/2021
رقم الإعلان: 2095918
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- في القاهرة مصر

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صورة الاعلان: بالم هيلز العلمين الجديدة Palm Hills New Alamein - في القاهرة مصر

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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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1/6/2021
صورة الاعلان: بالم هيلز العلمين الجديدة - في القاهرة مصر

بالم هيلز العلمين الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

منتجع بالم هيلز العلمين pallm hills al alamein أعلنت شركة بالم هيلز للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: Palm Hills New Alamein - في القاهرة مصر

Palm Hills New Alamein

(للبيع)

- في القاهرة مصر

Palm Hills New Alamein coming to the north coast in palm hills Palm Hills announced its new proje.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: منصات للتطوير العقاري | أحدث مشروعات العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

منصات للتطوير العقاري | أحدث مشروعات العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

• أنظمة الدفع والأسعار يبدأ سعر المتر الادوار المتكررة 𝟭𝟮,𝟱𝟬𝟬.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: منصات للتطوير العقاري | أحدث مشروعات العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

منصات للتطوير العقاري | أحدث مشروعات العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

• أنظمة الدفع والأسعار يبدأ سعر المتر الادوار المتكررة 𝟭𝟮,𝟱𝟬𝟬.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2021
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