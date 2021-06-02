(للإيجار)
|شقة مفروشة للايجار اليومي والشهر ي بموقع متميز جدا بمدينه نصر بين عباس العقاد ومكرم عبيد مكونه من ٢نوم و٢ريسبشن حمام واحد ومكيفة بالكامل بجميع الكماليات وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 650 والشهر 12000 للحجز والأستعلام يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|650 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095918
350 جنيه
129,000 جنيه
123,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
13,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
600 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
700 جنيه
650 جنيه
450 جنيه
500 جنيه
اتصل
11,762 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل