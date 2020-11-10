شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري فرش راقي بشارع راقي جدا من عباس العقاد مد

(للإيجار)
|شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري فرش راقي بشارع راقي جدا من عباس العقاد مدينة نصر 2نوم 2 ريسبشن مطبخ كبير بجميع الاجهزة الكهربائية وحمام ايديال استاندر مكيفة بالكامل بجميع الكماليات عمارة حديثة وكمان اليوم 600 ج الشهر 12000ج للاستعلام 01014410474
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01014410474
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071943
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