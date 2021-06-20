شقة مفروشة للإيجار للطالبات والبنات بالعباسية عبدة باشا

(للإيجار)
|شقة مفروشة ٣ غرف وصالة العباسية عبدة باشا للبنات فقط والطبيبات.وطالبات الكليات.الشقة بالقرب من كلية الهندسة.جميع الأدوات اللازمة المعيشة.الايجار النهائي ٣٥٠٠ج.الاتصال باللواء احمدحجازي.تليفون ٠١٠٠٦١١٨٤٩٩
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|لواء احمد حجازي
|التليفون:
|٠١٠٠٦١١٨٤٩٩
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|العنوان:
|عبدة باشا العباسية- العباسية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097461
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