شقة مفروشة للإيجار للطالبات والبنات بالعباسية عبدة باشا

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
شقة مفروشة ٣ غرف وصالة العباسية عبدة باشا للبنات فقط والطبيبات.وطالبات الكليات.الشقة بالقرب من كلية الهندسة.جميع الأدوات اللازمة المعيشة.الايجار النهائي ٣٥٠٠ج.الاتصال باللواء احمدحجازي.تليفون ٠١٠٠٦١١٨٤٩٩
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: لواء احمد حجازي
التليفون: ٠١٠٠٦١١٨٤٩٩

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العنوان: عبدة باشا العباسية- العباسية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/6/2021
رقم الإعلان: 2097461
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مطلوب سكرتارية

(فرصة عمل)

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20/6/2021
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20/6/2021
صورة الاعلان: مكتب شغالات مصر دقه في اختيار العاملة المناسبة

مكتب شغالات مصر دقه في اختيار العاملة المناسبة

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" نوفر بالضمانات للمنازل جميع أنواع العمالة المنزلية مثل المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر و.
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2,000 جنيه

20/6/2021
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(فرصة عمل)

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20/6/2021
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19/6/2021
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صورة الاعلان: امتلك شقة بفيو مميز ع كريستال لاجون لرفاهية ليك ولعيلتك بالعاصمة الادارية

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19/6/2021
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لعشاق الفخامة و الجمال امتلك شقتك وسط افضل خدمات فى il Mondo

(للتقسيط)

لعشاق الفخامة والذوق الراقى تعالى امتلك شقتك فى كمبوند il Mondo قريب من افضل الخدمات و باطلالة روعة .
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19/6/2021
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امتلك شقة ب100 الف مقدم وقسط الباقى ع 10 سنين من غير فوائد فى الموندو

(للبيع)

ب 100 الف مقدم هتمتلك شقتك فى كمبوند الموندو بالعاصمة الادارية قريب من مطاعم وكافيهات و سبا وجيم و ك.
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19/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس دواجن

مطلوب مهندس دواجن

(فرصة عمل)

مطلوب لمزرعة كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس زراعى تسـمين دواجن خبرة لاتقل عن ( 7 ).
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19/6/2021
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19/6/2021
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مطلوب بائعة او بائع لمحل مستلزمات حلويات ، حسن المظهر و اللباقة و شهادة متوسطة.
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19/6/2021
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19/6/2021
صورة الاعلان: طباعة cd

طباعة cd

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19/6/2021
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