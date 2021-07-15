(للإيجار)
|شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بالمربع الذهبي . بين شارع أحمد فخري والنادي الأهلي دور أرضي مرتفع .مكونه من (2نوم_2ريسبشن_حمام -ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه و مكيفه بالكامل وبسعر لقطه لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 450 والشهر7.500 الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100240
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