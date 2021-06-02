(للإيجار)
|شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بالمربع الذهبي . بين شارع أحمد فخري والنادي الأهلي دور أرضي مرتفع .مكونه من (2نوم_2ريسبشن_حمام -ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه و مكيفه بالكامل وبسعر لقطه لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 350 والشهر7000 الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|350 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095895
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