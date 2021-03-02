شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بالمربع الذهبي

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صورة الاعلان: شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بالمربع الذهبي - في القاهرة مصر

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شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بالمربع الذهبي . بين شارع أحمد فخري والنادي الأهلي دور أرضي مرتفع .مكونه من (2نوم_2ريسبشن_حمام -ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه و مكيفه بالكامل وبسعر لقطه لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 350 والشهر6.500 الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01153339609
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01153339609

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 350 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/3/2021
رقم الإعلان: 2085899
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26/2/2021
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24/2/2021
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