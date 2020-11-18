(للإيجار)
|شقة مفروشة لقظة للبيع من المالك بدون عمولات بأرقى احياء مدينة نصر 2 غرفة مطبخ حمام صالة كبيرة للايجار الشهرى او اليومى مجهزة بالتكييفات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|shimaa
|التليفون:
|01099173198
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|العنوان:
|مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072959
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