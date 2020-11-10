(للإيجار)
|شقة مفروشة فندقية للايجار خلف السلاب بمكرم عبيد مدينة نصر موقع راقي ومتميز عمارة حديثة 3نوم 3 ريسبشن 2 حمام مطبخ حديث بالاجهزة الكهربائية مكيفة بالكامل بجميع الكماليات لا ينقصها شئ للسكن الفوري للايجار اليوم 800ج والشهر 17000ج للاستعلام 01014410474 وللحجز والاستعلام عن طريق الواتس اب دوس اللينك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01014410474
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071951
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