(للإيجار)
|شقة مفروشة فندقية للايجار خلف السلاب بمكرم عبيد مدينة نصر موقع راقي ومتميز عمارة حديثة 3نوم 3 ريسبشن 2 حمام مطبخ حديث بالاجهزة الكهربائية مكيفة بالكامل بجميع الكماليات لا ينقصها شئ للسكن الفوري للايجار اليوم 800ج والشهر 17000ج للاستعلام 01098184477 وللحجز والاستعلام عن طريق الواتس اب دوس اللينك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01098184477
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|دينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071550
350 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
1,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
900 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
450 جنيه
600 جنيه
250 جنيه
600 جنيه
600 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
500 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل