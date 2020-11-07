شقة مفروشة فندقية للايجار خلف السلاب بمكرم عبيد مدينة نصر

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صورة الاعلان: شقة مفروشة فندقية للايجار خلف السلاب بمكرم عبيد مدينة نصر - في القاهرة مصر

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شقة مفروشة فندقية للايجار خلف السلاب بمكرم عبيد مدينة نصر موقع راقي ومتميز عمارة حديثة 3نوم 3 ريسبشن 2 حمام مطبخ حديث بالاجهزة الكهربائية مكيفة بالكامل بجميع الكماليات لا ينقصها شئ للسكن الفوري للايجار اليوم 800ج والشهر 17000ج للاستعلام 01098184477 وللحجز والاستعلام عن طريق الواتس اب دوس اللينك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01098184477

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العنوان: دينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 800 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/11/2020
رقم الإعلان: 2071550
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7/11/2020
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7/11/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار اول مكرم عبيد مدينة نصر - في القاهرة مصر

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7/11/2020
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(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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7/11/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

📍شقة 135م ناصيه عبارة عن (2غرف+1حمام+ 2ريسبشن+مطبخ+2 بلكونة ) 👈تطل علي شارع واسع و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/11/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين هي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/11/2020
صورة الاعلان: لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة وسعرها مناسب شوف الاعلان ده - في القاهرة مصر

لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة وسعرها مناسب شوف الاعلان ده

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/11/2020
صورة الاعلان: عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق

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بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) شقة 170 م عبارة عن (3غرف+2 حمام+ ريسبش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/11/2020
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