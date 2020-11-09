(للإيجار)
|شقة مفروشة فندقية للايجار ببرج فخم بجوار سيتي ستارز واحمد فخري مدينة نصر 4 نوم 3ريسبشن 3حمام مطبخ حديث كامل بجميع الاجهزة الكهربائية الحديثة مكيفة بالكامل فرش جديد اول سكن تشطيب هايديلوكس بمنطقة راقية وبرج شيك امن وانتركم من اجمل مباني مدينة نصر المطلوب اليوم 1000ج والشهر20000ج للاستعلام01014410474
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01014410474
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071793
(للإيجار)- في القاهرة مصر
900 جنيه
650 جنيه
10,000 جنيه
700 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
1,300 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
400 جنيه
400 جنيه
اتصل
اتصل
(للإيجار)- في القاهرة مصر
800 جنيه
900 جنيه
450 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل