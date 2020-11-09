شقة مفروشة فندقية للايجار ببرج فخم بجوار سيتي ستارز واحمد فخري مدينة نصر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة مفروشة فندقية للايجار ببرج فخم بجوار سيتي ستارز واحمد فخري مدينة نصر - في القاهرة مصر

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شقة مفروشة فندقية للايجار ببرج فخم بجوار سيتي ستارز واحمد فخري مدينة نصر 4 نوم 3ريسبشن 3حمام مطبخ حديث كامل بجميع الاجهزة الكهربائية الحديثة مكيفة بالكامل فرش جديد اول سكن تشطيب هايديلوكس بمنطقة راقية وبرج شيك امن وانتركم من اجمل مباني مدينة نصر المطلوب اليوم 1000ج والشهر20000ج للاستعلام01014410474
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01014410474

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/11/2020
رقم الإعلان: 2071793
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9/11/2020
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9/11/2020
صورة الاعلان: للسكن الفندقي شقة مفروشة للايجار بشارع راقي من عباس العقاد مدينة نصر - في القاهرة مصر

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القاهرة - مصر
القسم: 

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9/11/2020
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9/11/2020
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اتصل

8/11/2020
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