شقة مساحة 80 متر دور اول على شارع بورسعيد الرئيسى باب الخلق

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شقة للبيع تمليك مساحة 80 متر دور اول على شارع بورسعيد الرئيسى باب الخلق200متر من مستشفى احمد ماهر تصلح كعيادة ثلاث غرف وصالة واتنين حمام وبلكونة على الشارع مطلوب 600 الف قابل للتفاوض
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: صالح ااسماعيل
التليفون: 01153755375

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العنوان: 25شارع الجيزة- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/11/2021
رقم الإعلان: 2111974
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