شقة مساحة 174 بمشروع بيت الوطن التجمع الخامس | سعر متر مغري

(للبيع)
|الموقع بيفرق، في بيت الوطن التجمع الخامس نقدم لك أسلوب حياة فريد نظراً لموقعه ا الفريد احجز شقتك الان 174 م 3 غرف +3حمام +مطبخ +ريسبشن في أميز احياء بيت الوطن في الحي الثاني احجز شقتك الان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Benaa Company
|التليفون:
|01090079595
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|العنوان:
|8 Ahmed El Zomor street, 8th district, Nasr city- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,762 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063847
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