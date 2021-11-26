شقة متشطبة للبيع بزهراء مدينة نصر بسعر لقطة

(للبيع)
|شقة للبيع بزهراء مدينة نصر أخر شارع المظلوم الموازى لشارع الجامعه أمام السنترال بشارع الميثاق . الشقة داخلية وليست عالواجهة وغير مجروحة تماما . مساحتها 110 متر صافى 90 متر . مكونة من غرفتين وريسبشن ومطبخ وحمام . الدور الثانى . بوابة حديد مقفله + حارس للعقار . مدخل وسلم رخام ويوجد عداد بخط مياه منفصل خاص بالشقة . تشطيب حديث سوبر لوكس . السعر 250 الف نهائى لسرعة البيع . للاستعلام الاتصال على 01008269645
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سامح احمد
|التليفون:
|01008269645
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|العنوان:
|- زهراء مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|250,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113116
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