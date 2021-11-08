شقة لوكس مؤثثة للبيع في كونيالتي انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقة دوبلكس مؤثثة بأثاث فخم جدا للبيع في كونيالتي انطاليا ضمن أرقى الأحياء وأفخم المجمعات في هورما الحي الأقرب من شاطئ كونيالتي الشهير المتميز بالهدوء .والأنسب للاستقرار السكني حيث يوفر للعائلة كافة الخدمات المطلوبة. ميزات الشقة أرضيات خشب باركيه من أجود الأنواع مطبخ اميركي نوافذ وزجاج عازل للضوضاء حمامات وسيراميك ايطالي أنارة مخفية واسقف جيبسن بورد الشقق المتوفرة أربع غرف ومطبخ وصالة بمساحة ( 220 م2) السعر 200000 شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|هورما- كونيالتي
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110445
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