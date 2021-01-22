شقة لوكس للإيجار الشهري بمساكن ضباط طوسون

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
شقة لوكس للإيجار الشهري بمساكن ضباط طوسون بجوار الأكاديمية 01012412542 الشقة في مساكن ضباط طوسون بمجموعة (ج)، وتتكون من ثلاث غرف وصالة ، الشقة ناصية موقعها متميز جداااا ، الشقة مفروشة بعفش لوكس و بها جميع أجهزتها الشقة قريبة من الأكاديمية البحرية، الشقة جاهزة للإيجار الشهري ، والسنوي . تصلح لإيجار الشهري والسنوي . للتواصل و المعاينة 01012412542 01204486160
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سوق عقارات الأسكندرية
التليفون: 01012412542

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العنوان: مساكن ضباط طوسون- حي المنتزة ، طوسون
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/2/2021
رقم الإعلان: 2083462
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