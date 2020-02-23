شقة لمحبى المساحات الصغيرة هاى سوبر لوكس بحدائق الاهرام

105 خلفى منطقة ن 2 غرفة 1 حمام مطبخ رسيبشن 2 قطعة هاى سوبر لوكس اول سكن بيوت نور جيبسن بورد شبابيك المونتال مطبخ امريكانى باب مصفح -اسانسير شغال قربهاا من جميع الخدمات خمس دقايق لشارع الجيش قربها من البوابة التالتة متشطبة مداخل و سلالم وواجهة الارض مسجله عقاريأ والمبني مرخص بالكامل وبة كافة المرافق لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام احنا فى شركة New life للعقارت كمان بنوفرلك مساحات مختلفة و units متنوعة .