شقة لمحبى المساحات الصغيرة هاى سوبر لوكس بحدائق الاهرام

(للبيع)
|105 خلفى منطقة ن 2 غرفة 1 حمام مطبخ رسيبشن 2 قطعة هاى سوبر لوكس اول سكن بيوت نور جيبسن بورد شبابيك المونتال مطبخ امريكانى باب مصفح -اسانسير شغال قربهاا من جميع الخدمات خمس دقايق لشارع الجيش قربها من البوابة التالتة متشطبة مداخل و سلالم وواجهة الارض مسجله عقاريأ والمبني مرخص بالكامل وبة كافة المرافق لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام احنا فى شركة New life للعقارت كمان بنوفرلك مساحات مختلفة و units متنوعة .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yasmeen sayed
|التليفون:
|01211558932
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|العنوان:
|130 ب شارع جاردينيا البوابة الولى حدائ الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|420,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054059
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