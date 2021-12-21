شقة للتمليك لذوى الذوق الرفيع - وعشاق المساحات الصغيرة

(للبيع)
|شقة للبيع فى حدائق الاهرام المنطقة (و) تبعد عن البوابة الرئيسية خفرع 5 دقائق مشى - البوابة الثانية القديمة ( 100 متر اجمالى فى العقد) بحديقة خاصة داخلى - المدخل من العمارة - مدخل العمارة رخام غرفتين وصالة ومطبخ امريكانى وحمام حاليا هى مفروشة بالكامل بالاجهزة ب 485 الف جنية بدون عفش 450 الف جنية عداد غاز راكب عداد كهرباء (ممارسة ) الارض مسجلة ومفيش على العمارة مشاكل طبقا للحى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رؤوف
|التليفون:
|01118885329
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|العنوان:
|البوابة الثانية القديمة - خفرع - منطقة و- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116291
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