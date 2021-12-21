شقة للتمليك لذوى الذوق الرفيع - وعشاق المساحات الصغيرة

شقة للبيع فى حدائق الاهرام المنطقة (و) تبعد عن البوابة الرئيسية خفرع 5 دقائق مشى - البوابة الثانية القديمة ( 100 متر اجمالى فى العقد) بحديقة خاصة داخلى - المدخل من العمارة - مدخل العمارة رخام غرفتين وصالة ومطبخ امريكانى وحمام حاليا هى مفروشة بالكامل بالاجهزة ب 485 الف جنية بدون عفش 450 الف جنية عداد غاز راكب عداد كهرباء (ممارسة ) الارض مسجلة ومفيش على العمارة مشاكل طبقا للحى