(للبيع)
|شقة للتمليك في مدينة هليوبليس الجديدة – الحي السادس – كاملة المرافق 111 متر – الدور التاني – الاستلام فوري من المالك نفسه مقدم 10% وتقسيط حتى 7 سنوات بدون فوائد التواصل: 01154002813
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aya soliman
|التليفون:
|01154002813
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|العنوان:
|ش البارون الرئيسي- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047654
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